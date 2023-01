Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Nachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 04:22 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 297,60 EUR. Bei 295,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.220 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 493,00 EUR erreichte der Titel am 07.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,90 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 90,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix gewährte am 18.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.925,59 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.483,47 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2022 wird am 19.01.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 18.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,25 USD im Jahr 2022 aus.

