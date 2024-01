Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kurseinbußen

Netflix im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 475,71 USD abwärts.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 475,71 USD abwärts. Die Netflix-Aktie sank bis auf 473,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 475,26 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 844.046 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 500,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 5,29 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 285,36 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 434,38 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.541,67 USD – ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.925,59 USD erwirtschaftet hatte.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 16.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

