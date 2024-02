Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 559,79 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 559,79 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 566,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 565,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 733.652 Stück gehandelt.

Am 27.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 579,64 USD. 3,55 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 285,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 49,02 Prozent sinken.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 473,13 USD an.

Netflix gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.832,83 USD umgesetzt, gegenüber 7.852,05 USD im Vorjahreszeitraum.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,14 USD je Netflix-Aktie.

