Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Die Netflix-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 309,25 USD abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.415 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 396,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei 162,76 USD fiel das Papier am 13.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 90,01 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 310,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.852,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

