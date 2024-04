Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 624,51 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 624,51 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 623,84 USD ein. Mit einem Wert von 631,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 75.836 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 638,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 315,62 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 546,25 USD.

Am 23.01.2024 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8.832,83 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.852,05 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 17,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

