Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 873,00 USD nach oben.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 873,00 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 875,00 USD aus. Bei 855,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 176.657 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.064,50 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 17,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (542,04 USD). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 61,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.012,14 USD.

Am 21.01.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,15 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 21.04.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,69 USD je Netflix-Aktie belaufen.

