Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 608,50 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 608,50 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 606,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 614,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ 101.899 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 638,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 4,70 Prozent niedriger. Am 11.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 329,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 45,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 571,88 USD an.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent auf 9,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,39 USD je Aktie belaufen.

