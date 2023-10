Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 378,67 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 378,67 USD. Zuletzt wechselten 3.270 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 21,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 211,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.187,30 USD – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.970,14 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 15.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,85 USD im Jahr 2023 aus.

