Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Vormittag

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 358,90 EUR.

Die Netflix-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 358,90 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 358,45 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 359,95 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 411 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,47 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 218,95 EUR am 13.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Am 19.07.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Netflix am 18.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Netflix.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,85 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

