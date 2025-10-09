Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Netflix

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 1.230,95 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 1.230,95 USD zu. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.231,87 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.214,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 125.801 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,93 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 677,88 USD fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 81,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 Mrd. USD – ein Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal