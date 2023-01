Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag leichter

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 295,20 EUR. Bei 292,65 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 292,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 144 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 485,50 EUR markierte der Titel am 10.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 89,38 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,00 USD.

Am 18.10.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.925,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 19.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 18.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

