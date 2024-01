Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Netflix. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 481,80 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 12:01 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 481,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 3.367 Stück.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 500,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,96 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 285,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 68,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 434,38 USD.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,10 USD in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.01.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 16.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,15 USD je Aktie belaufen.

