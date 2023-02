Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Mittag ab

Das Papier von Netflix gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 334,35 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 334,25 EUR. Bei 338,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.251 Stück.

Am 14.02.2022 markierte das Papier bei 361,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,63 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 114,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 296,83 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.852,05 USD gegenüber 7.709,32 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,34 USD je Netflix-Aktie belaufen.

