Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 333,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 333,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.915 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 361,95 EUR markierte der Titel am 14.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 7,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit Abgaben von 113,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 296,83 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.01.2023. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 1,33 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7.852,05 USD gegenüber 7.709,32 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2023 erfolgen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

