Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.019,41 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1.019,41 USD zu. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.026,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.023,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 123.758 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.027,06 USD erreichte der Titel am 07.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 542,04 USD am 23.04.2024. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 88,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.012,14 USD je Netflix-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 21.01.2025. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 24,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

