Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 865,10 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,9 Prozent auf 865,10 USD nach. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 862,55 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 876,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 467.216 Netflix-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.064,50 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 23,05 Prozent Luft nach oben. Bei 542,04 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 37,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.012,14 USD.

Netflix gewährte am 21.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 2,15 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 24,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

