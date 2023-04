Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Netflix 309,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,0 Prozent auf 335,90 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,36 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 335,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 504.774 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,46 Prozent. Am 13.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 162,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 106,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 308,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.852,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2023 wird am 18.04.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 16.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,45 USD je Netflix-Aktie belaufen.

