Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 614,42 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 614,42 USD ab. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 609,34 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 610,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.944 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 638,51 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 3,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 315,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 546,25 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 23.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.832,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,19 USD je Netflix-Aktie.

