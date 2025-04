Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Nachmittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 931,81 USD abwärts.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 931,81 USD abwärts. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 928,42 USD ab. Bei 933,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 175.206 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 1.064,50 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,83 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.089,17 USD an.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8,83 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 17.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.04.2026 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 24,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

