Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittag schwächer

Die Netflix-Aktie notierte um 11:33 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 331,58 USD. Zuletzt wechselten 1.057 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 379,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2022 auf bis zu 162,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 103,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,14 USD aus.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,18 USD je Netflix-Aktie.

