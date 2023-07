Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 439,41 USD.

Die Netflix-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 439,41 USD. Bei 444,41 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 438,52 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 814.986 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 450,97 USD. 2,63 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,70 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,38 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 402,29 USD.

Am 18.04.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 2,88 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.161,50 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.867,77 USD eingefahren.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,24 USD je Aktie.



