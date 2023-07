Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 398,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 398,40 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 398,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 398,50 EUR. Bisher wurden heute 310 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 412,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 3,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 172,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 130,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 402,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix veröffentlichte am 18.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,53 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.161,50 USD umgesetzt, gegenüber 7.867,77 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,54 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

