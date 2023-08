Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Donnerstagmittag ins Plus

Kurs der Netflix

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 429,94 USD.

Um 12:00 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 429,94 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.425 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 485,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 211,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Am 19.07.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.187,30 USD im Vergleich zu 7.970,14 USD im Vorjahresquartal.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,84 USD je Netflix-Aktie.

