Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 437,08 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 16:08 Uhr 1,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 437,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 431,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.093.975 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 9,88 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 211,73 USD. Abschläge von 51,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Am 19.07.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,84 USD im Jahr 2023 aus.

