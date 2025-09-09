Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag im Minus

Blick auf Netflix-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1.251,01 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 1.251,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 1.248,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.265,31 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.704 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 661,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,26 USD je Aktie belaufen.

