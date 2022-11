Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix stabilisiert sich am Vormittag

Die Netflix-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 255,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 255,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 255,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,10 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 128 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 58,62 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 289,75 USD an.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.925,59 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.483,47 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.01.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 16,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

