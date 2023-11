Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Freitagmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Netflix. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Netflix legte um 11:58 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 436,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.257 Netflix-Aktien.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 40,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,13 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Netflix-Aktie steigt: Netflix mit neuer Doku-Serie über Robbie Williams

Netflix-CEO Reed Hastings - eine Kurzbiografie