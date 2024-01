Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Netflix-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 483,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.114 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 500,89 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 285,36 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 40,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 434,38 USD angegeben.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.541,67 USD umgesetzt, gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren. Netflix dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 12,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

