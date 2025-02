Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 1.014,00 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1.014,00 USD abwärts. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.012,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.020,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 128.699 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.032,69 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 1,84 Prozent zulegen. Bei 542,04 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,54 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.012,14 USD.

Netflix veröffentlichte am 21.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,19 Mrd. USD – ein Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 24,77 USD im Jahr 2025 aus.

