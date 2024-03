Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 611,03 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 611,03 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.932 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (624,41 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 285,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Abschläge von 53,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 487,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.832,83 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.852,05 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 16.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,16 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

