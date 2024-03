Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Nachmittag fester

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 609,31 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 609,31 USD. Bei 611,00 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 608,08 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 860.527 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 624,41 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 285,36 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 53,17 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 487,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 23.01.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.832,83 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.852,05 USD eingefahren.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,16 USD je Aktie belaufen.

