Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:49 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 884,85 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 897,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 867,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 519.532 Netflix-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.064,50 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 16,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 38,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,81 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

"Wir sind BATMMAAN": Warum Broadcom, NVIDIA & Co. 2025 den Aktienmarkt beherrschen könnten

Februar 2025: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie