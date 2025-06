Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 1.205,97 USD.

Das Papier von Netflix konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 1.205,97 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.208,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.202,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 95.773 Netflix-Aktien.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 1.262,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 588,43 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,21 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.184,17 USD.

Am 17.04.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent auf 10,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,55 USD fest.

