Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 431,12 USD ab.

Die Netflix-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 431,12 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 431,05 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 438,61 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.157.782 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 450,97 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 402,29 USD je Netflix-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 19.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,24 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Juni 2023: Analysten sehen Potenzial bei NASDAQ-Titel Netflix-Aktie

Netflix-Aktie an der NASDAQ stärker: Goldman Sachs stuft Netflix hoch

Erste Schätzungen: Netflix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt