Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 415,75 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 09:17 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 415,75 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 413,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 229 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 432,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 216,30 EUR am 15.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 454,29 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.187,30 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.970,14 USD eingefahren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

