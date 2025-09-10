DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag schwächer

11.09.25 16:13 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1.236,36 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 1.236,36 USD. Bei 1.232,25 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.250,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 147.295 Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 8,46 Prozent zulegen. Bei 661,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,28 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

