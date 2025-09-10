Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Abend

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 1.193,49 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 1.193,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.192,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.250,17 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 963.434 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 11,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 44,62 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,28 USD je Netflix-Aktie.

