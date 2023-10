Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 376,19 USD.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 376,19 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.234 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. 28,92 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (211,73 USD). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 77,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 454,29 USD.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,29 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Netflix dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

