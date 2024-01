Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 495,91 USD nach oben.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 495,91 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.051 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (503,27 USD) erklomm das Papier am 11.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 285,36 USD. Abschläge von 42,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 434,38 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Netflix.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,16 USD je Netflix-Aktie belaufen.

