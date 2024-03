Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 604,08 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 12:03 Uhr 0,5 Prozent. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.030 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 624,41 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 285,36 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 487,50 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 23.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.832,83 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.852,05 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Netflix am 16.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 17,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

