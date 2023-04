Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Netflix 308,85 EUR

Die Netflix-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 309,75 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 309,75 EUR. Bei 309,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 348,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 11,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 98,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 308,71 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.01.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.852,05 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.709,32 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,46 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

