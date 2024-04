Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 627,43 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 627,43 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 626,21 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 628,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 124.711 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 638,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 1,77 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2023 auf bis zu 315,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 49,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 546,25 USD für die Netflix-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Das EPS wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.832,83 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Netflix am 18.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 17,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

