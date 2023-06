Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Netflix 393,90 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 420,09 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 422,32 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 416,64 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 418,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.096.282 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 425,90 USD markierte der Titel am 09.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 15.06.2022. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 60,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 358,00 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,88 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.161,50 USD im Vergleich zu 7.867,77 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 17.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

