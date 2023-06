Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Netflix 393,50 EUR

Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 391,45 EUR. Bei 392,95 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 390,55 EUR. Zuletzt wechselten 539 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 396,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. 1,29 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 147,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 358,00 USD an.

Am 18.04.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 17.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com