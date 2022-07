Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag leichter

Die Netflix-Aktie musste um 12.07.2022 16:22:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 173,82 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,14 EUR aus. Bei 175,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.033 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,86 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 11,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 288,71 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.04.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.867,77 USD – ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.163,28 USD erwirtschaftet hatte.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2022 wird am 19.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 17.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,87 USD je Netflix-Aktie.

