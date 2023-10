Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 367,61 USD.

Um 11:59 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 367,61 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.451 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. 31,93 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,40 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 443,57 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 15.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

