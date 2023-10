Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Vormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 346,20 EUR.

Das Papier von Netflix konnte um 09:08 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 346,20 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 347,05 EUR zu. Bei 345,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 460 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 432,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 218,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 36,76 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 443,57 USD an.

Netflix gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,83 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

