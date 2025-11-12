Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag auf rotem Terrain

DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Aktie im Fokus

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 1.134,58 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
985,00 EUR 4,70 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 1.134,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 1.128,29 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.138,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 106.110 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (804,00 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 29,14 Prozent wieder erreichen.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.249,17 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,78 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

