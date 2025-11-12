Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend in Grün
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 1.156,35 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1.156,35 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.158,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.138,17 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578.843 Stück gehandelt.
Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 804,00 USD erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.249,17 USD angegeben.
Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,64 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Netflix
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen