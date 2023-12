Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix stabilisiert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Netflix. Im Tradegate-Handel kam die Netflix-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 428,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 428,20 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 428,95 EUR zu. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 426,25 EUR. Bei 426,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 491 Netflix-Aktien.

Am 22.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 443,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (257,45 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,00 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 18.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

